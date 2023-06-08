Собянин одобрил проект строительства логистического парка на севере Москвы

Фото: economy.mos.ru

Сергей Собянин сообщил об одобрении проектов строительства пяти объектов в Москве. Информация появилась в его телеграм-канале.

Мэр рассказал, что в поселении Кокошкино появится центр подготовки сборных команд РФ, в районе Царицыно специалисты построят детский сад. Логистический парк возведут в Молжаниновском районе и центры инноваций и импортозамещения – в поселении Рязановском, добавил он.

Собянин уточнил, что общая площадь построек составит 44,6 тысячи квадратных метров. Так как в районах появляется необходимая инфраструктура, местные жители могут найти работу недалеко от дома, данные объекты дадут столице более 500 рабочих мест.

Проекты реализуют за счет инвестиций девелоперов в рамках программы города по стимулированию создания мест приложения труда. Так, инвесторы вкладывают деньги в строительство, а Москва за это предоставляет им льготы, напомнил градоначальник.

Ранее сообщалось, что 12 жилых корпусов возвели по программе реновации на территории бывшего Черкизовского рынка. Площадь этих корпусов составляет 157 тысяч квадратных метров.

До этого отмечалось, что новое здание взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с травматологическим отделением в столичном районе Строгино введут в эксплуатацию в июле 2023 года. Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что строительная готовность медицинского учреждения составляет 98%.

Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода в столице