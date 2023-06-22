В России запретят банкам ставить галочки по допуслугам за заемщиков

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Банки и микрофинансовые организации не смогут получать согласие заемщиков на дополнительные услуги при кредитовании, используя для этого специальные отметки, галочки, кнопки и прочее. Соответствующие изменения Центробанк РФ внес в законопроект о полной стоимости кредита, сообщает газета "Известия".

Согласно тексту документа, будут предусматриваться два вида получения согласия заемщика на платные услуги и товары к заемным средствам:

если их предоставление является фактическим условием для получения кредита;

если заемщик согласен приобрести вместе с кредитом любые другие платные услуги.

В первом случае согласие должно быть оформлено в заявлении на кредит с перечислением всех дополнительных опций, а во втором – необходимо будет оформляться отдельным заявлением.

В обоих случаях банки и другие организации будут обязаны указывать в заявлениях стоимость дополнительных услуг. Кроме того, заемщику будет гарантированно предоставлена возможность согласиться или отказаться от того, что ему хотят продать "в нагрузку".

Как сообщили в Центробанке, далеко не все кредиторы исполняют указанные требования. Предлагаемые изменения же позволят человеку сделать осознанный выбор. В ЦБ также заявили, что будут следить за тем, как исполняется эта норма.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует законодательно запретить льготные ставки для финансовых учреждений, если они будут продавать кредиты, навязывая различные условия.

До этого депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Александр Аксененко предложил Центробанку ввести ограничение на выдачу микрозаймов одному человеку.

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