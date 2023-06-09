Банк России планирует законодательно запретить навязывание услуг к кредиту

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Банк России планирует законодательно запретить льготные ставки для финансовых учреждений, если они будут продавать кредиты, навязывая различные условия, сообщает газета "Известия" со ссылкой на предложенные организацией поправки к законопроекту о полной стоимости кредита (ПСК).

"Если банк будет массово "неправильно" продавать кредиты, предлагая льготные ставки клиентам без ожиданий того, что они смогут выполнить условия для их получения, то банк будет обязан рассчитывать и раскрывать более высокую ПСК без учета льготной ставки", – заявили в пресс-службе ЦБ РФ.

Как объяснили в ЦБ, часто банки выставляют заемщикам целый ряд условий для получения кредита по льготной ставке. Клиенты со временем забывают об этих условиях и подвергаются штрафным санкциям, которые удорожают кредит, подчеркнули в ЦБ.

Согласно поправкам от регулятора, финансовым учреждениям запретят вводить клиентов в заблуждение и навязывать им дополнительные услуги и товары. Кроме того, предусматривается, что заемщик сможет отказаться от таких услуг в течение 30 дней.

Ранее ЦБ РФ отменил послабление об отсутствии мер за несоблюдение требований о проверке участников саморегулируемых организаций. Регулятор объяснил, что принятые послабления были связаны с нестабильной экономической ситуацией, однако теперь СРО смогли адаптировать контрольные функции под изменившиеся условия.

Членами СРО являются микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

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