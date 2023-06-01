ЦБ РФ отменит послабление для СРО в сфере микрофинансирования с 2 июня

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Центробанк России не будет продлевать послабление об отсутствии мер за несоблюдение требований о проверке участников саморегулируемых организаций (СРО), принятое в 2022 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Членами СРО являются микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

"Послабление было введено в 2022 году в условиях нестабильной экономической ситуации. За период его действия СРО смогли адаптировать свои контрольные функции под изменившиеся условия", – говорится в сообщении.

Действие послабления прекратится с 2 июня 2023 года.

Ранее Центробанк отчитался о снижении международных резервов России на 10,2 миллиона долларов. 12 мая 2023 года резерв составлял 599,5 миллиарда долларов, по данным на 19 мая, снизился до 589,3 миллиарда долларов. Международные активы РФ состоят из иностранной валюты, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

