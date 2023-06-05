В Госдуме предложили ограничить число микрозаймов на человека – СМИ

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Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Александр Аксененко предложил Центробанку ввести ограничение на выдачу микрозаймов одному человеку. Об этом сообщает газета "Известия".

"Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще – они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено", – заявил депутат.

По мнению Аксененко, только небольшой процент заемщиков МФО обладает достаточной юридической и финансовой грамотностью для понимания рисков и долговой нагрузки. Парламентарий выступает за повышение уровня финансовой грамотности граждан и ограничение возможного количества микрозаймов до двух–трех на человека.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы одобрили инициативу, согласно которой с 1 июля 2023 года будет снижена ежедневная ставка максимальных размеров по микрозаймам. Законопроект предполагает понижение максимального размера процентной ставки по займам, сроки возврата которого должны быть не более одного года, с 1 до 0,8% в сутки.

С 1 июня заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет сложнее получить кредит