ГД одобрила закон о снижении платежей по микрозаймам

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Парламентарии Государственной думы одобрили инициативу, согласно которой с 1 июля следующего года будет снижена ежедневная ставка максимальных размеров по микрозаймам. Об этом говорится на сайте ГД.

Решение предполагает понижение максимального размера процентной ставки по займам, сроки возврата которого должны быть не более одного года, с 1 до 0,8% в сутки.

Кроме того, инициативой предусмотрено, что высший показатель общей стоимости займа снизится c 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – с 150 до 130%. Также законом в два раза сократили допустимое значение фиксируемой суммы по таким кредитам.

Помимо прочего, в случае если общая сумма платежей дойдет до 30% от основного долга, то завершаются начисления процентов, штрафов и комиссий.

Еще в конце ноября член думского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев заявлял, что в ГД поднимут вопрос о снижении ставок по микрозаймам. Однако запрет на такие кредиты не обсуждался.

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