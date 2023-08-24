Диетолог напомнила, что томаты и сушеные яблоки укрепят иммунитет осенью

Фото: 123RF/meykitchen

Фрукты и овощи помогут запастись витаминами и укрепить свой иммунитет осенью, сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Специалист отметила, что некоторые овощи и ягоды сохраняют полезные вещества в консервированном виде и даже лучше проявляют себя в таком виде. В первую очередь это томаты, черника, малина и сушеные яблоки.

Соломатина объяснила, что активность содержащихся в томатах бета-каротинов и ликопинов возрастает при термической обработке. Черника сохраняет полезные свойства в консервированном виде, однако не следует добавлять большое количество сахара.

Диетолог призвала с начала осени постепенно добавлять в рацион теплые овощные супы из кабачков или брокколи, а также употреблять больше мяса и жирной рыбы. Она напомнила о необходимости организму омега-3 кислот, укрепляющих клеточные мембраны.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности употребления зверобоя, отметив, что он может усиливать действие лекарств. Помимо этого, если траву заваривать в большом количестве, она может изменить функцию печени, так же как и грейпфрут.

