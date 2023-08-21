Россельхознадзор запретит поставки персиков, яблок и черешни из Новой Зеландии

Фото: fsvps.gov.ru

Россельхознадзор с 22 августа запретит поставки косточковых и семечковых плодов, в том числе персиков, яблок и черешни, из Новой Зеландии из-за обнаружения в плодах бурой монилиозной гнили. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 22 августа 2023 года Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов: свежих яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, слив и тернов из Новой Зеландии, а также происхождением из этой страны", – указано в сообщении.

Отмечается, что решение было принято после выявления карантинного для РФ и стран-членов ЕАЭС объекта, а именно бурой монилиозной гнили. Если она будет завезена в страну, это нанесет серьезный экономический ущерб в связи с потерей урожая.

Мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию очагов карантинного объекта, могут потребовать до 9 миллиардов рублей, подчеркнули в ведомстве.

Заболевание приводит к появлению ожогов на цветках и листьях, это понижает продуктивность деревьев, так как их плоды начинают гнить и мумифицироваться, объяснили в Росссельхознадзоре.

Существенным фактором является продолжительный латентный период, когда инфекция не проявляется, при таком случае плоды начинают гнить уже во время хранения или после покупки потребителем, резюмировали в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор выступил с опровержением информации о массовом выявлении медицинских антибиотиков в клубнике, по словам представителей ведомства, в рамках мониторинга за выращиваемыми в РФ и привезенными из-за рубежа плодовых, ягод и грибов, был выявлен один случай присутствия тетрациклина в клубнике.

Россельхознадзор подчеркнул, что массового использования антибиотиков производителями фруктов, ягод и грибов зафиксировано не было, добавив, что некоторые препараты применяются для лечения бактериальных заболеваний, например, при лечении бактериального ожога на плодовых деревьях, но объемы использования антибиотиков в таких случаях малы.



В Россельхознадзоре рассказали про зашкаливающий процент антибиотиков в клубнике