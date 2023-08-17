13:17Общество
Врач предупредила об опасности употребления зверобоя
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Употребление зверобоя способно усиливать действие лекарств. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Очень многие регулярно принимают зверобой. С одной стороны, это вроде бы хорошая трава, успокаивает. Но если ее заваривать в большом количестве, она может изменить функцию печени, так же как и грейпфрут", – пояснила эксперт.
Также опасность могут представлять любые лекарственные травы, если они были собраны в местах с плохой экологией. "Если трава растет там, где рядом есть какие-нибудь промышленные предприятия, дорога, она может быть очень токсичной и накапливать соли тяжелых металлов, радиацию. И тогда мы будем иметь негативный эффект уже не от самой травы, а от того, что собрали ее не там. Потому что печень будет выводить все эти вещества и нагрузка на нее окажется большой", – отметила специалист.
Кроме того, проблемы со здоровьем могут возникнуть, если человек будет смешивать лекарственные травы.
"Одинаковые активные вещества могут содержатся и в одном, и в другом растении. Не бывает такого, чтобы у травы имелось какое-то одно действие. Она может продаваться как желчегонное, а также обладать успокаивающим эффектом, но на упаковке всю информацию не напишешь", – говорит Соломатина.
Ранее были названы продукты, которые помогут поддержать здоровье печени. В частности, речь идет про оливковое масло. Оно обладает мягким желчегонным эффектом, а также оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, полезными будут морская рыба, творог и богатые антоцианами ягоды.
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