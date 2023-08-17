Врач предупредила об опасности употребления зверобоя

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Употребление зверобоя способно усиливать действие лекарств. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Очень многие регулярно принимают зверобой. С одной стороны, это вроде бы хорошая трава, успокаивает. Но если ее заваривать в большом количестве, она может изменить функцию печени, так же как и грейпфрут", – пояснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог В основном зверобой может усиливать действие лекарств, поэтому можно получить очень негативные последствия, если человек принимает какие-то препараты.

Также опасность могут представлять любые лекарственные травы, если они были собраны в местах с плохой экологией. "Если трава растет там, где рядом есть какие-нибудь промышленные предприятия, дорога, она может быть очень токсичной и накапливать соли тяжелых металлов, радиацию. И тогда мы будем иметь негативный эффект уже не от самой травы, а от того, что собрали ее не там. Потому что печень будет выводить все эти вещества и нагрузка на нее окажется большой", – отметила специалист.

Кроме того, проблемы со здоровьем могут возникнуть, если человек будет смешивать лекарственные травы.

"Одинаковые активные вещества могут содержатся и в одном, и в другом растении. Не бывает такого, чтобы у травы имелось какое-то одно действие. Она может продаваться как желчегонное, а также обладать успокаивающим эффектом, но на упаковке всю информацию не напишешь", – говорит Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Когда человек берет траву от какой-то проблемы и смешивает ее с другой со схожим действием, но на упаковке об этом нет информации, то этот эффект может усилиться и будет передозировка. Печень все это, естественно, пытается как-то скомпенсировать и вывести. В итоге орган работает с перегрузкой и начинаются проблемы.

Ранее были названы продукты, которые помогут поддержать здоровье печени. В частности, речь идет про оливковое масло. Оно обладает мягким желчегонным эффектом, а также оказывает противовоспалительное действие. Кроме того, полезными будут морская рыба, творог и богатые антоцианами ягоды.

