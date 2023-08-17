Врач рассказала, как укрепить иммунитет перед сезоном простуд

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В последний месяц лета следует больше есть фруктов и овощей, а также стоит повысить физическую активность, рекомендовала врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, это поможет подготовить иммунную систему к предстоящему сезону простуд, который всегда наступает осенью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Рекомендую воспользоваться прекрасными летними днями: больше бывать на свежем воздухе, начать регулярно заниматься физической активностью (хотя бы гулять) и есть побольше сезонных фруктов и овощей", – посоветовала она.

Эксперт отметила, что в конце лета можно начать закаляться: стоит попробовать ходить босиком, снизить температуру воды в душе и больше купаться в водоемах.

Чернышова также напомнила о необходимости следить за режимом сна и бодрствования. Она объяснила, что лучше всего засыпать до полуночи и просыпаться рано.

"Людям в летнем отпуске рекомендуется хотя бы за несколько дней до его конца постепенно возвращаться к нормальному режиму и стараться уходить на вечерний сон пораньше", – добавила она.

Август хорошо подходит для обследования организма, отметила врач. В это время в медучреждениях мало людей и нет риска подхватить простуду, резюмировала она.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что чечевица, яблоки, абрикосы и квашеная капуста помогут поддерживать оптимальный баланс бактерий в организме.

По словам специалиста, для профилактики болезней и хорошего настроения важно следить за микробиомом – совокупностью бактерий, вирусов и грибов.



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