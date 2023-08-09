Онколог назвал три продукта в холодильнике, которые надо выбросить

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Хлеб, сыр и овощи лучше не хранить в холодильнике длительное время, сообщил врач-онколог и хирург Иван Карасев, сообщает Pravda.Ru.

Он напомнил, что у россиян есть традиция не выбрасывать продукты, а если на хлебе или сырной корочке образовалась плесень, то ее обрезают и употребляют продукт в пищу. Медик предупредил, что так делать нельзя.

Карасев подчеркнул, что закупать впрок сыр и овощи также небезопасно. По его словам, грибок, образовавшийся на продукте, "крайне токсичен" и бывает опаснее многих ядов. Кроме того, на него не влияет термическая обработка.

"Некоторые виды грибков могут существовать в соляной кислоте. Важно запомнить это правило – продукты, которые начали портиться, для еды ни в каком виде не годятся", – заявил онколог.

Он заметил, что напрямую подпорченный хлеб рак не вызывает, но последствия употребления таких продуктов снижают иммунитет и отравляют организм, провоцируя злокачественный процесс.

Ранее врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель заявила, что сократить риск возникновения рака желудка можно, если пересмотреть свои гастрономические привычки. По ее словам, в первую очередь стоит задуматься о количестве соли в рационе питания. Согласно большинству научных исследований, она является главной причиной возникновения рака желудка.

Также важно сократить употребление красного мяса. В особенности это касается полуфабрикатов и колбасных изделий, в которых много соли и консервантов.



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