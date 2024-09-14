Испортившие арендованные самокаты в Марьино дети поставлены на учет в полиции

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Подростков, намеренно повредивших арендованные самокаты в столичном районе Марьино, поставили на учет в правоохранительных органах. Об этом заявила пресс-служба Дептранса Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что помимо постановки несовершеннолетних на учет в полиции, на родителей подростков, повредивших самокаты, составили протоколы по статье КоАП "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей".

Родители уже возместили ущерб за испорченные самокаты на сумму в размере 120 тысяч рублей, а аккаунты самих нарушителей заблокировали, уточнили в департаменте.

"Ни один случай вандализма мы не оставляем без внимания. Помните, что за порчу городского транспорта нарушителей всегда привлекают к ответственности", – сказано в сообщении.

Недавно кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в размере 100 тысяч рублей пользователю за передачу арендованного электросамоката троим несовершеннолетним. Подростков сфотографировал очевидец, который после пожаловался в службу поддержки и предоставил фото.

В компании пояснили, что по номеру на самокате и времени фото специалисты установили поездку и выставили штраф на аккаунт, с которого осуществлялась аренда. Повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними действует с 1 сентября. По правилам сервиса, пользоваться СИМ можно только с 18 лет.

