Трамп предложил инвестора Бессента на пост министра финансов США

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Избранный американский президент Дональд Трамп выдвинул на пост министра финансов США инвестора Скотта Бессента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Трампа.

Республиканец подчеркнул, что Бессент пользуется уважением как один из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.

На сегодняшний день Минфин США возглавгляет Джанет Йеллен.

По данным американских СМИ, выдвижению Бессента на этот пост предшествовала напряженная внутренняя борьба в команде Трампа, поскольку на данную должность претендовали еще четверо человек из окружения республиканца.

Газета The Wall Street Journal сообщает, что союзники Бессента организовали "закулисную кампанию" и смогли убедить Трампа остановить свой выбор именно на нем. В частности, кандидатуру инвестора поддержал глава Национального экономического совета Белого дома при первом президентском сроке Трампа Лоуренс Кадлоу.

Ранее Дональд Трамп предложил на пост министра юстиции и генпрокурора страны бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди вместо взявшего самоотвод конгрессмена Мэтта Гетца.

Помимо этого, Трамп предложил кандидатуру инвестора Говарда Латника на пост нового министра торговли США. Он возглавит тарифную и торговую повестку. В его обязанности также войдет контроль за деятельностью офиса торгового представителя США.