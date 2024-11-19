Инвестор Говард Латник может стать новыми министром торговли США

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Американский инвестор Говард Латник может стать новым министром торговли США. Его кандидатуру предложил избранный президент Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент Латник присоединился к администрации Трампа. По заявлениям 47-го президента США, он возглавит тарифную и торговую повестку. Кроме того, в его обязанности войдет контроль за деятельностью офиса торгового представителя США.

Трамп уже начал формировать свой будущий кабинет. Он назначил Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должность, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

Ранее зарубежные СМИ предположили, что Эпштейн может занять должность специального посланника США по Украине, так как он родился в Москве и имеет родственников с обеих сторон конфликта. Однако такое предложение шокировало команду победившего на выборах президента, так как у Эпштейна нет дипломатического опыта.

Также Трамп предложил главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта на должность министра энергетики страны. Райт будет входить и в состав Национального совета по энергетике, который Трамп начал формировать в начале этой недели.