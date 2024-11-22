Трамп предложил экс-генпрокурора Флориды Бонди на пост министра юстиции США

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Избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост министра юстиции и генпрокурора страны бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди вместо взявшего самоотвод конгрессмена Мэтта Гетца. Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social.

"Я много лет знаю Пэм. Она умна, тверда и отлично справится с работой генерального прокурора", – цитирует Трампа ТАСС.

Политик выразил уверенность, что при Бонди министерство юстиции вновь сфокусирует свое внимание на борьбе с преступностью в США.

13 ноября Дональд Трамп объявил о своем решении выдвинуть Гетца на пост генпрокурора и главы Минюста. Избранный президент выразил надежду, что тот защитит границы страны, разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев.

Позже Гетц решил снять свою кандидатуру с рассмотрения на указанные должности. По его мнению, возможное утверждение его кандидатуры стало бы отвлекающим фактором для подготовки администрации Трампа, у которой не будет времени на долгие разногласия, а состав Минюста должен быть укомплектован полностью к первому дню работы американского лидера.