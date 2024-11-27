Маск: пилотируемая авиация в войнах будущего будет быстро уничтожена

Фото: ТАСС/AP/Michel Euler

Пилотируемая авиация будет неактуальна в войнах будущего. Такое мнение высказал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Он считает, что в будущих войнах люди будут отдавать предпочтение использованию гиперзвуковых ракет и беспилотных дронов.

"Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро", – отметил Маск.

Ранее он заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне. Маск рассказал, что на встрече с военными чиновниками узнал о том, что ремонт лестницы в Пентагоне сейчас занимает 24 месяца, тогда как все здание в прошлом веке было построено за 16 месяцев.

Маск ранее получил должность в формирующейся администрации избранного президента США Дональда Трампа. Он возглавит новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).