Армия Сирии заявила, что не покидала север провинции Латакия

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Информация о якобы отходе Вооруженных сил Сирии с севера провинции Латакия не соответствуют действительности. Такое заявление выпустило Минобороны Сирии.

"Главное командование подчеркивает, что все эти новости беспочвенны", – приводит РИА Новости фрагмент из заявления сирийского ведомства.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате им удалось занять некоторые районы Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

7 декабря стало известно, что формирования сирийской вооруженной оппозиции смогли установить контроль над Пальмирой.

На фоне эскалации ситуации в Сирии зарубежные СМИ начали писать о том, что Иран приступил к эвакуации части своих дипломатов и военных советников из этой страны. Кроме того, чиновники из Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада уехать из страны и сформировать правительство в изгнании.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг информацию о том, что российские корабли якобы покидают базу в сирийском Тартусе. Он отметил, что сейчас в Средиземном море проходят учения.