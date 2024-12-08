Bloomberg: Асад пытается предложить США и Трампу сделку по Сирии

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Президент Сирии Башар Асад пытается сделать непрямые предложения нынешней администрации США и новому президенту Америки Дональду Трампу по поводу сделки на фоне продвижения сил повстанцев. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.

По данным источников СМИ, одно из предложений предполагает сохранение под контролем Асада той части Сирии, где еще действует армия страны. Некоторые варианты сделки также гарантируют безопасный уход Асада в изгнание при необходимости.

Кроме того, президент Сирии через ОАЭ призвал США использовать свое влияние для остановки боевых действий в обмен на прекращение сотрудничества Дамаска и Тегерана.

Авторы издания также сообщают, что Асад направил в Венгрию своего посланника – сирийского христианского патриарха Игнатия Афрема II. Он должен был сообщить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану об угрозе для христианского населения Сирии в случае прихода к власти исламистов. Предполагается, что Орбан может передать это сообщение Трампу.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате им удалось занять часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

Трамп уже заявлял, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии, дав ей "разрешиться самой по себе". Аналогичную позицию выразил американский предприниматель Илон Маск, заявив, что Вашингтон должен держаться подальше от участия в зарубежных военных конфликтах.