Лавров опроверг вывод кораблей РФ из Тартуса в Сирии

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг информацию о том, что российские корабли якобы покидают базу в сирийском Тартусе. Глава МИД отметил, что сейчас в Средиземном море проходят учения.

Так, во время сессии Дохийского форума его ведущий попросил Лаврова прокомментировать спутниковые снимки российской базы в Сирии, согласно которым корабли РФ якобы ее покинули.

"В Средиземном море проводятся военные учения. Может быть, снимки со спутников приняты за что-то другое", – цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что российская сторона делает все возможное, чтобы не позволить террористам одержать верх в Сирии.

"Если вы хотите, чтобы я сказал: "Да, мы проиграли в Сирии, мы находимся в отчаянном положении", если это то, что вам нужно, можете продолжать пытаться. Но я говорю: я не строю догадок относительно того, что произойдет", – заключил Лавров.

Участники переговоров по Сирии в Дохе согласились, что все стороны должны стремиться к политическому решению кризиса в Сирии. Министры также призвали прекратить военные операции в стране и указали на важность продолжения тесных консультаций и координации, чтобы внести вклад в поиск мирного решения кризиса.

Накануне зарубежные СМИ сообщали о том, что формирования сирийской вооруженной оппозиции смогли установить контроль над Пальмирой.

Между тем Вооруженные силы Сирии совместно с ВКС России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения террористов на территории провинций Хомс и Хама. В результате этой атаки были уничтожены 10 боевиков и единицы их техники.