Фото: ТАСС/EPA/BILAL AL HAMMOUD

Вооруженные силы Сирии совместно с ВКС России нанесли массированные удары по позициям и путям снабжения террористов на территории провинций Хомс и Хама, сообщила пресс-служба министерства обороны САР на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что для атак применяется ствольная и реактивная артиллерия.

Вместе с тем боевая авиация двух государств нанесла совместные удары по скоплениям террористов на северо-востоке провинции Хомс. В результате этой атаки были уничтожены 10 боевиков и единицы их техники, указали в министерстве.

Также в ночь на 7 декабря войска Сирии провели успешную операцию, разбив отряды террористов на севере провинции Хомс. Она была организована при поддержке сирийской и российской авиации, артиллерии и тяжелой техники.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Накануне Вооруженные силы Сирии при поддержке российских ВКС также нанесли удары по скоплениям боевиков на севере и юге провинции Хама.