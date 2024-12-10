Замглавы МИД Рябков: Асад находится в безопасности в России

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Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад находится в безопасности в России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков NBC News.

"В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях", – подчеркнул дипломат.

Рябков добавил, что если речь пойдет о выдаче Асада по иску МУС, то стоит напомнить, что РФ не относится к Римскому статуту.

Вооруженная оппозиция и боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда же Асад покинул пост президента страны и вылетел из Сирии.

Уход Асада с поста был его личным решением, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир. Он заявил, что переходный период в государстве может завершиться 1 марта.

Между тем в Израиле уже заявили, что страна не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии, но твердо ответит в случае враждебных действий новых властей государства. Израильские власти выразили надежду, что новое сирийское руководство сосредоточится на интересах своего народа и восстановит связи с арабским миром.

