Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии двух семей с детьми

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении на родину двух семей из Сирии. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, ранее к ней поступали обращения с просьбой об оказании содействия в возвращении семей из Сирийской Арабской Республики в Россию.

"Сегодня борт министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил наших соотечественников на родину. Обе семьи с детьми – мама с грудным ребенком, а также папа, мама, дедушка и трое детей", – написала она.

Львова-Белова выразила благодарность за оказанную помощь МИД России, посольству России в Сирии и российскому Минобороны.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Между тем оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.