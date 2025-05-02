Более 1 тыс случаев заражения оспой обезьян зарегистрировано в Сьерра-Леоне с января

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Более тысячи случаев заражения оспой обезьян было зафиксировано в Сьерра-Леоне с начала текущего года, передает агентство "Франс Пресс", ссылаясь на данные министерства здравоохранения страны.

Врачи выявили 1 140 случаев заболевания и девять летальных исходов, говорится в материале. При этом в конце апреля 2025-го сообщалось о регистрации только 763 случаев.

Тем временем Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с новым вирусом Кэмп-Хилл, который ранее выявили в США. Вирус был найден у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году. К роду хенипавирусов относятся такие вирусы, как Хендра, Нипах и Ланъя.

При этом Кэмп-Хилл может заражать только мелких млекопитающих, однако есть вероятность, что некоторые хенипавирусы распространены более масштабно, чем считалось ранее.