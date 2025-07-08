Роспотребнадзор: угрозы распространения лиссавируса австралийских летучих мышей в РФ нет

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В России отсутствует угроза распространения лиссавируса австралийских летучих мышей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Несколько месяцев назад в штате Новый Южный Уэльс мужчину укусила зараженная летучая мышь, и после развития тяжелой симптоматики он скончался в больнице штата. Однако с 1996 года это лишь четвертый зарегистрированный случай заражения этим вирусом, подчеркнули представители службы.

В Роспотребнадзоре отметили, что лиссавирус схож с вирусом бешенства. Он парализует центральную нервную систему и передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. Единственная профилактика – введение вакцины от бешенства сразу после укуса животного. После развития симптомов лечение бессильно.

Однако в России угрозы распространения лиссавируса австралийских летучих мышей нет. Он не передается от человека к человеку и переносится только определенным видом летучих мышей, обитающих на территории Австралии.

Кроме того, в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" разработаны праймеры для лабораторного обнаружения этого вируса.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в этом году в РФ не было выявлено ни одного случая оспы обезьян. Специалисты регулярно следят за эпидемиологической ситуацией в различных странах мира. Для этого также работает созданная Роспотребнадзором система АИС "Периметр", изучающая эпидемические риски.