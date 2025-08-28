В Подмосковье выявили пассажира с подозрением на лихорадку денге

Фото: depositphotos/Gorodenkoff

Роспотребнадзор по Московской области провел противоэпидемические мероприятия после выявления прибывшего из Шри-Ланки пассажира с подозрением на лихорадку денге. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Уточняется, что в службу санитарно-карантинного контроля в аэропорту Домодедово 27 августа поступила информация о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался, однако дома у него повысилась температура. Позже пациент был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге.

"Был организован отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информация незамедлительно внесена в АИС "Периметр", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что рисков распространения инфекции нет. Ситуация находится на контроле.

Как ранее рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчко, России не грозит эпидемия лихорадки денге, поскольку инфекция не передается от человека к человеку.

При этом симптомы можно спутать с малярией и вирусом Зика. В период болезни врачи пытаются контролировать иммунный ответ человека, так как специфического лечения от лихорадки нет.