В России приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья

В институте имени Гамалеи начали работу над вакциной от лихорадки чикунгунья. Как сообщили в центре, уже подготовлена заявка на запуск проекта. Препарат станет частью мер защиты от завозных инфекций, прежде всего для россиян, выезжающих в тропические страны.

Тем временем в Китае зафиксирована вспышка заболевания – только в провинции Гуандун за неделю выявлено почти 1 400 новых случаев. Власти дезинфицируют улицы и просят жителей убирать стоячую воду, чтобы не привлекать комаров – основных переносчиков вируса.

