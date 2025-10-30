Набиуллина: рыночная ипотека станет доступной при устойчивом снижении инфляции

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рыночная ипотека в России станет доступной только после устойчивого снижения инфляции, а не благодаря льготным программам, повышающим спрос и цены. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

По словам председателя регулятора, льготные программы, став адресными, действительно положительно повлияли на темпы роста строящегося жилья, снизив их. В частности, раньше они значительно превышали общую инфляцию и рост реальных доходов населения, однако сейчас темпы спустились немного ниже инфляции.

"И нам эту тенденцию надо закрепить, потому что реальная доступность жилья появляется, когда у людей доходы растут быстрее, чем стоимость квадратных метров. Мы имели совершенно обратную ситуацию в предыдущие годы", – подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ предложила ограничить льготные кредиты для предотвращения роста ставок по остальным займам. Например, она считает важным приоритизировать направления, по которым выдаются такие кредиты, чтобы они были более адресными.

"И правительство это тоже делает, мы видим по льготной ипотеке. Пусть это не по предприятиям, а по гражданам, но тоже важна адресность", – сказала она.

Вместе с тем Набиуллина обратила внимание на опасность безадресных льготных программ ипотеки, заявив, что они не только создают большую нагрузку на бюджет, но и способствуют росту цен на жилье.

Ранее председатель Банка России предупредила об опасности повышения ключевой ставки при большом количестве льготных кредитов. По ее словам, регулятору придется пойти на такой шаг, чтобы сдержать инфляцию.

Согласно текущему прогнозу, инфляция снизится к целевому уровню в 2026 году, несмотря на то, что в начале года показатель может ускориться из-за налогов и роста тарифов.

