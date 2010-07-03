Премьер Малайзии выразил огорчение расследованием крушения MH17

15:03
15:03
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Фото: ТАСС/AP Photo/Dmitry Lovetsky
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прокомментировал продолжающееся расследование трагедии рейса MH17. По словам политика, он огорчен тем, что виновник катастрофы по-прежнему не установлен. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы знаем, что это была ракета, но мы пока не знаем, кто это сделал", – добавил Мохамад. Вместе с тем ранее в министерстве транспорта Малайзии заявили, что поиски справедливости для жертв катастрофы продолжатся до тех пор, пока не будут найдены и наказаны виновные.
Прежде стало известно о призыве Евросоюза к России "принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать в прoведении расследования". На это посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что Москва не получала запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению лайнера. В их числе значатся россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Начало судебного процесса над ними запланировано на 9 марта 2020 гoда.
Согласно данным международной комиссии, самолет могли сбить с помощью комплекса "Бук". Запуск ракеты якобы осуществлялся с территории, подконтрольной ополченцам в Донбассе. Российское министерство обороны опровергло эту информацию. Вместе с тем Владимир Путин отметил, что Россия не признает результатов расследования, так как Москва оказалась отстранена от участия в следственных действиях, на которое имеет полное право.
Следовавший рейсом MH17 Амстердам – Куала-Лумпур малайзийский Boeing потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили о своей непричастности, сославшись на отсутствие оружия, способного сбить самолет на такой высоте.
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