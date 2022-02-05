Вашингтон восстановит исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана

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Власти Соединенных Штатов приняли решение восстановить отмененные ранее исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана, заявил РИА Новости представитель Госдепа.

При этом он отметил, что Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку Тегерану. По его словам, это необходимо для того, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по этому поводу. В частности, из-за увеличивающихся запасов обогащенного урана.

"Мы вводим этим исключения по одной простой причине: чтобы позволить некоторым из наших международных партнеров провести более подробные технические обсуждения, чтобы обеспечить сотрудничество, которое, по нашему мнению, отвечает нашим интересам в сфере ядерного нераспространения", – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что данное решение не означает, что США и Иран близки к обоюдному возвращению к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и введения экономический санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран начал сокращать свои обязательства по СВПД, а в 2020 году объявил о выходе.