Иранские военные захватили два греческих судна в Персидском заливе – МИД

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Иранские военные захватили в Персидском заливе два судна, идущих под греческим флагом. Об этом говорится в заявлении МИД Греции.

В связи со случившимся послу Ирана был заявлен протест. Афины расценивают захват судов как террористический акт и требуют их немедленного освобождения. Кроме того, власти Греции просят граждан страны воздержаться от поездок в республику.

В МИД уточнили, что ранее появилась информация о том, что греческие власти задержали танкер под российским флагом, который перевозил нефть из Ирана. Афины якобы собирались передать это топливо Соединенным Штатам.

Накануне сообщалось, что мировые цены на нефть начали расти из-за опасений дефицита черного золота на рынке, обусловленного снижением запасов США и сокращением закупок российской нефти некоторыми странами.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,63% – до 111,81 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,93%, до 111,36 доллара.

