Страны ШОС подписали совместную декларацию

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Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали совместную Нью-Делийскую декларацию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ был подписан по итогам заседания совета глав государств ШОС, которое прошло в онлайн-формате под председательством Индии. В декларации подчеркивается, что ШОС не направлена против других государств и международных организаций и открыта для широкого сотрудничества.

В организации заявили, что сотрудничество будет проходить в соответствии с целями и принципами Устава ООН, Хартии ШОС и международным правом. В основе будет учет взаимных интересов, общность подходов к решению проблем как региональных, так и общемировых.

"Государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития", – сказано в документе.

Также в организации подчеркнули, что основой устойчивого развития международных отношений являются "принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы".

Ранее Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств ШОС сказал, что Россия и дальше будет противостоять санкционным ограничениям и провокациям в свой адрес. Президент при этом напомнил, что у российских границ долгие годы реализовывался проект по созданию так называемой "Антироссии".

Позже он пригласил делегации стран Шанхайской организации сотрудничества на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Ожидается, что на мероприятие прибудут свыше 20 тысяч представителей из более чем 180 стран мира.

Путин заявил, что РФ поддерживает проект Нью-Делийской декларации ШОС