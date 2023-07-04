Путин пригласил делегации стран ШОС на фестиваль молодежи и студентов в Сочи

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Владимир Путин пригласил делегации стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Об этом сообщает телеканал "360".

"Мы будем рады видеть делегации из стран ШОС на этом всемирном празднике молодости и дружбы", – сказал президент во время заседания совета лидеров стран ШОС, проходящего по видеосвязи.

Лидер РФ уточнил, что мероприятие пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. По его мнению, оно соберет неравнодушных и активных молодых людей со всего мира. Ожидается, что на фестиваль прибудут свыше 20 тысяч представителей из более чем 180 стран мира.

Путин подчеркнул, что мероприятие поможет молодежи всего мира наладить контакты. Оно поспособствует дружескому, неформальному общению, которое свободно от предрассудков и барьеров, подвел итог глава государства.

Ранее президент в ходе заседания совета глав государств ШОС заявлял, что Россия и дальше будет противостоять санкционным ограничениям и провокациям в свой адрес. Он объяснил, что путем введения большого количества санкций против РФ ведут гибридную войну, но страна продолжит развиваться благодаря высокой консолидации граждан страны.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что к БРИКС, в который на тот момент входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также к ШОС по итогам 2022 года хотят присоединиться около 20 стран. Среди них – Египет, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Мексика и ряд государств Африки.

Путин заявил, что РФ поддерживает проект Нью-Делийской декларации ШОС