Белоруссия завершила ратификацию меморандума по вступлению в ШОС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации меморандума об обязательствах Минска по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документ был опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

Данный закон поручает Совету министров Белоруссии принять необходимые меры для оформления участия страны в меморандуме.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отстранил с должности своего помощника – инспектора по Витебской области Игоря Брыло по причине несовместимого с госслужбой проступка.

До этого глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что выборы президента республики должны пройти не позже 20 июля 2025 года. Кроме того, выборы в нижнюю палату парламента и местные выборы в Советы депутатов запланированы на 25 февраля 2024 года.