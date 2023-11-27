Лукашенко уволил своего помощника за недопустимый проступок

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отстранил с должности своего помощника – инспектора по Витебской области Игоря Брыло по причине несовместимого с госслужбой проступка. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Указ об освобождении от службы был подписан 27 ноября, однако других деталей в сообщении не приводится.

Брыло назначили на должность в июле, а перед этим он был главой Минсельхоза. Перед назначением Лукашенко утверждал, что должность помощника президента не нужно воспринимать как ссылку. При этом белорусский президент потребовал от Брыло улучшить экономические показатели Витебской области.

Кроме того, в ноябре президент Белоруссии сообщил, что в стране была раскрыта преступная схема при экспорте молочной продукции в РФ, в связи с чем были задержаны 26 человек, передавала пресс-служба. Тогда Лукашенко заявлял, что такое не могло происходить без участия должностных лиц предприятий и госорганов, а также уточнил, что все началось с Витебской области.

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Авторы документа считают, что Минск ответственен за нанесенный Украине ущерб и "совершенные там преступления". Кроме того, в ЕП уверены, что Белоруссия причастна к незаконной передаче детей.



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