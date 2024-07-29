Путин наградил Наталию Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени вдову писателя Александра Солженицына Наталию, которая также является президентом Русского благотворительного фонда имени своего супруга. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Солженицына получила награду за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность, говорится в документе.

Ранее Путин также наградил главу столичного департамента средств массовой информации и рекламы Ивана Шубина орденом Дружбы, а коллектив ВДНХ – орденом Почета.

До этого певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, удостоился звания заслуженного артиста России.

