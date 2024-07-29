Путин наградил орденом Дружбы главу столичного департамента СМИ и рекламы Шубина

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Владимир Путин наградил главу столичного департамента средств массовой информации и рекламы Ивана Шубина орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Шубин получил награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, документом глава России присудил орден Почета коллективу ВДНХ за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и активную просветительскую деятельность.

Накануне российский лидер принял орден Святого благоверного князя Александра Невского от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Данный орден является общецерковной наградой Русской православной церкви (РПЦ) и входит в перечень высших орденов РПЦ.

