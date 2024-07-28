Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает ТАСС.

Данный орден является общецерковной наградой Русской православной церкви (РПЦ) и входит в перечень высших орденов РПЦ.

Награда была учреждена 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Невского. Этот орден получают военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, которые внесли вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей РПЦ. Также орденом награждаются те, кто внес личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя Невского, в том числе в строительство храмов и других памятных мест, связанных с его именем.

Ранее Путин присвоил звание Героя Труда главе партии КПРФ Геннадию Зюганову. Как указано в указе президента, награду политик получил за заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную работу.