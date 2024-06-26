Путин присвоил звание Героя Труда Зюганову

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главе Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадию Зюганову, которому 26 июня исполняется 80 лет. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Согласно документу, награду Зюганов получил за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность.

Ранее в День Труда глава РФ подписал указ о награждении россиян за добросовестную работу и профессионализм. Так, звание Героя Труда получили заведующая отделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Людмила Беспалова, гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко, главный конструктор ГосМКБ "Радуга" имени А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков, а также водитель АО "Разрез Тугнуйский" в Бурятии Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК имени Варичева в Курской области Владимир Щедов.

До этого аналогичную награду от Путина получила глава Совфеда Валентина Матвиенко за ее особые трудовые заслуги перед страной и народом.