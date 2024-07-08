Путин наградил Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин наградил народную артистку России Аниту Цой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Артистку наградили за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе президента РФ.

Ранее в Кремле вручили орден Мужества политическому деятелю, писателю Захару Прилепину. Также его наградили ведомственной медалью Минобороны России "За укрепление боевого содружества". Первой наградой писатель был награжден еще в 2023 году.

