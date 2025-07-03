В РФС рассказали о желании провести матч с Таиландом в России

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная России по футболу сможет сыграть товарищеский матч с Таиландом, передает Sport24.

По его словам, стороны обсуждали проведение матча в России. Однако он уточнил, что пока не удалось договориться по поводу даты проведения встречи.

Митрофанов также заявил, что Таиланд выразил готовность провести игру у себя. Но генсек РФС подчеркнул, что их сторона хочет организовать матч в России.

Ранее сборная России сыграла вничью с нигерийской командой на московском стадионе "Лужники". Встреча завершилась со счетом 1:1. Игру посетили более 45 тысяч зрителей.

На 27-й минуте встречи защитник сборной Нигерии Семи Аджайи забил гол в собственные ворота. Затем, на 71-й минуте отличился Толу Арокодаре. Он отправил мяч в ворота Матвея Сафонова, который в качестве капитана выводил российскую команду на поле.

