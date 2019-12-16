Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:28

Героиня статьи о жизни с героином скрылась от полиции – СМИ

происшествия суды

Фото: соцсети

Героиня заблокированной Роскомнадзором статьи "Героин – собственность модели" Анна Глазова (Тэо Логос) скрылась от органов правосудия, сообщает ТАСС.

Девушка находилась под подпиской о невыезде в связи с рассмотрением в суде дела о хранении наркотиков. По данным источника агентства в правоохранительных органах, в октябре должно было начаться рассмотрение ее уголовного дела в Кузьминском суде, однако она не явилась на заседание.

"Ее местонахождение неизвестно. Сейчас решается вопрос об объявлении подсудимой в розыск", – говорится в сообщении.

В Кузьминском суде Москвы подтвердили, что Глазова не явилась на заседание, в связи с этим его отложили до 25 декабря.

В середине декабря 2018 года в интернет-издании была опубликована статья, посвященная 27-летней Глазовой, которая на протяжении десяти лет употребляет героин и рассказывает о своем опыте в социальных сетях.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Сотрудники МВД потребовали заблокировать статью, поскольку она содержит информацию, направленную на формирование положительного образа употребляющих наркотики.

В конце января текущего года полицейские задержали героиню публикации. При обыске у нее обнаружили банку с героином массой 0,4 грамма. Против девушки возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика