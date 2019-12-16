Героиня статьи о жизни с героином скрылась от полиции – СМИ

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Героиня заблокированной Роскомнадзором статьи "Героин – собственность модели" Анна Глазова (Тэо Логос) скрылась от органов правосудия, сообщает ТАСС.

Девушка находилась под подпиской о невыезде в связи с рассмотрением в суде дела о хранении наркотиков. По данным источника агентства в правоохранительных органах, в октябре должно было начаться рассмотрение ее уголовного дела в Кузьминском суде, однако она не явилась на заседание.

"Ее местонахождение неизвестно. Сейчас решается вопрос об объявлении подсудимой в розыск", – говорится в сообщении.

В Кузьминском суде Москвы подтвердили, что Глазова не явилась на заседание, в связи с этим его отложили до 25 декабря.

В середине декабря 2018 года в интернет-издании была опубликована статья, посвященная 27-летней Глазовой, которая на протяжении десяти лет употребляет героин и рассказывает о своем опыте в социальных сетях.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Сотрудники МВД потребовали заблокировать статью, поскольку она содержит информацию, направленную на формирование положительного образа употребляющих наркотики.

В конце января текущего года полицейские задержали героиню публикации. При обыске у нее обнаружили банку с героином массой 0,4 грамма. Против девушки возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Ей грозит до трех лет лишения свободы.