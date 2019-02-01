"Я в шоке, до конца не осознала": подруга Анны "Тэо" Глазовой – об аресте девушки

Подруга арестованной Анны "Тэо" Глазовой рассказала, что она в шоке от произошедшего. О том, что героиню заблокированной Роскомнадзором статьи "Героин – собственность модели" задержали, девушка узнала только из СМИ.
"Она одна из самых близких моих друзей, – рассказала Анастасия Чезарре порталу Москва 24. – Мы всю юность провели вместе. Я видела Тэо (так себя называет Анна Глазова. – М24) последний раз осенью. Насчет задержания – я в шоке, еще до конца не осознала эту новость".
Анастасия также заявила, что Глазова – хороший человек, хотя и отметила, что из-за ее "увлечений" общих друзей у девушек не осталось. "Тэо – прекрасный человек, очень добрый, отзывчивый, – пояснила Чезарре. – Она очень сильная личность и талантливый творческий человек. У нас, к сожалению, не осталось общих друзей. Я не занимаюсь наркотиками, а круг общения Тэо в данный момент никак не контактирует с моим".
Напомним, Кузьминский районный суд 1 февраля арестовал Анну Глазову, находившуюся в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотиков. Меру пресечения изменили на заключение под стражу на 28 суток, то есть она будет арестована до 27 февраля.
А известность Глазова приобрела в декабре прошлого года, когда на одном из интернет-ресурсов был опубликован материал "Героин – собственность модели". В нем говорилось о жизни 27-летней девушки, которая на протяжении 10 лет употребляет героин, не скрывает этого и, более того, – ведет онлайн-дневник.
Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что статья "Героин – собственность модели" была проверена на предмет наличия сведений, распространение которых запрещено на территории России. Выяснилось, что материал содержит информацию, направленную на формирование положительного образа употребляющих наркотики. Поэтому было принято решение о блокировке материала. Оно было исполнено Роскомнадзором.
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