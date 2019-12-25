Полицейские изъяли у приезжей в Подмосковье почти 2 килограмма героина

Фото: depositphotos/belchonock

Полицейские задержали в Подмосковье 39-летнюю женщину, которую подозревают в сбыте наркотиков. При себе у нее были свертки с героином, как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

"В ходе личного досмотра в сумке задержанной обнаружено и изъято 13 свертков из полимерного материала с порошкообразным светлым веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством – героином, общим весом более 1,6 килограмма", – заявила представитель правоохранительных органов.

Женщину с наркотиками задержали возле одного из домов в поселке Барвиха Одинцовского городского округа. В ее телефоне были указаны адреса мест закладок, в которых обнаружили еще два пакета.

По факту произошедшего инцидента было возбуждено дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Задержанную женщину поместили под стражу.

В середине декабря сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию наркотика "метадон". Собственник груза не прошел процедуру декларации. Стоимость вещества, при этом, оценили в 6 миллиардов рублей.

