Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:12

В столице мужчина при виде полицейских проглотил сверток

происшествия общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве мужчина, увидев сотрудников полиции, проглотил сверток, в котором, предположительно, находились наркотики. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД России.

Сотрудники ГИБДД накануне остановили машину, за рулем которой находился мужчина 1983 года рождения.

"В ходе проверки пассажир автомобиля при виде сотрудников полиции положил себе в рот непонятный сверток", – говорится в сообщении.

В настоящее время проглотившего пакетик с неизвестным веществом мужчину госпитализировали с диагнозом "инородное тело в пищеварительном тракте".

В данный момент правоохранители устанавливают, что именно было в свертке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что дело обвиняемой в хранении наркотиков актрисы Бочкаревой могут прекратить.

Бочкарева была остановлена сотрудниками ДПС 28 сентября. В ее машине обнаружили кокаин. В отношении актрисы завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков" и отпустили ее под подписку о невыезде.

Актриса Бочкарева может отделаться штрафом по делу о наркотиках

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика