В столице мужчина при виде полицейских проглотил сверток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве мужчина, увидев сотрудников полиции, проглотил сверток, в котором, предположительно, находились наркотики. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД России.

Сотрудники ГИБДД накануне остановили машину, за рулем которой находился мужчина 1983 года рождения.

"В ходе проверки пассажир автомобиля при виде сотрудников полиции положил себе в рот непонятный сверток", – говорится в сообщении.

В настоящее время проглотившего пакетик с неизвестным веществом мужчину госпитализировали с диагнозом "инородное тело в пищеварительном тракте".

В данный момент правоохранители устанавливают, что именно было в свертке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что дело обвиняемой в хранении наркотиков актрисы Бочкаревой могут прекратить.

Бочкарева была остановлена сотрудниками ДПС 28 сентября. В ее машине обнаружили кокаин. В отношении актрисы завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков" и отпустили ее под подписку о невыезде.