В Ливане обнаружили рекордную партию гашиша

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Склад с пятью тоннами гашиша был обнаружен в ходе спецоперации военной разведки Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии. Кроме того, спецслужбами был задержан предполагаемый наркоторговец.

"Группа сотрудников разведки сегодня утром провела спецоперацию в поселении Бавади в Бекаа в доме гражданина А. З., который был задержан по обвинению в приготовлении наркотического средства – гашиша и его распространении. В районе дома преступника было обнаружено 5 тонн готового вышеупомянутого средства", – заявили в пресс-службе вооруженных сил Ливана.

Также сотрудники разведки сообщили, что кроме склада наркотиков, в районе дома задержанного было обнаружено огнестрельное оружие, три незарегистрированных транспортных средства, а также оборудование для приготовления наркотического средства.

Сообщается, что предполагаемый преступник является также фигурантом дел об убийстве и незаконном применении оружия.

В пресс-службе армии Ливана заявили, что в долине Бекаа находится много поселений, где местные жители занимаются производством наркотических средств. Ливанские службы безопасности в последнее время усилили борьбу с производством и распространением наркотиков. Обнаруженная в данный момент партия является крупнейшей за несколько лет.

Ранее стало известно, что на юге Москвы полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства. В ходе личного досмотра у них были обнаружены четыре коробки с каннабисом (марихуана) массой 502 грамма.