Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

17:08

В Ливане обнаружили рекордную партию гашиша

криминал происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Склад с пятью тоннами гашиша был обнаружен в ходе спецоперации военной разведки Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии. Кроме того, спецслужбами был задержан предполагаемый наркоторговец.

"Группа сотрудников разведки сегодня утром провела спецоперацию в поселении Бавади в Бекаа в доме гражданина А. З., который был задержан по обвинению в приготовлении наркотического средства – гашиша и его распространении. В районе дома преступника было обнаружено 5 тонн готового вышеупомянутого средства", – заявили в пресс-службе вооруженных сил Ливана.

Также сотрудники разведки сообщили, что кроме склада наркотиков, в районе дома задержанного было обнаружено огнестрельное оружие, три незарегистрированных транспортных средства, а также оборудование для приготовления наркотического средства.

Сообщается, что предполагаемый преступник является также фигурантом дел об убийстве и незаконном применении оружия.

В пресс-службе армии Ливана заявили, что в долине Бекаа находится много поселений, где местные жители занимаются производством наркотических средств. Ливанские службы безопасности в последнее время усилили борьбу с производством и распространением наркотиков. Обнаруженная в данный момент партия является крупнейшей за несколько лет.

Ранее стало известно, что на юге Москвы полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства. В ходе личного досмотра у них были обнаружены четыре коробки с каннабисом (марихуана) массой 502 грамма.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика