Генсек НАТО Рютте отправился в США для встречи с Трампом

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился в Вашингтон, где планирует встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

Визит Рютте в США пройдет 12–14 марта, встреча с Трампом в Белом доме запланирована на 13 марта. Во время поездки генсек НАТО также встретится с высокопоставленными представителями администрации и конгресса США.

Тема предстоящих переговоров Рютте и Трампа не раскрывается. Эта поездка также не анонсировалась до этого.

Ранее Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на этой неделе, рассчитывая получить от него согласие на прекращение огня в конфликте на Украине. Лидер США добавил, что американские дипломаты собираются провести переговоры с российскими коллегами 11 или 12 марта, чтобы обсудить условия возможного перемирия.

Трамп также заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме. По его словам, прошедшие в Саудовской Аравии переговоры США и Украины очень сильно отличаются от того, что было во время визита Зеленского в Белый дом в конце февраля.