Генсек НАТО Рютте заявил об "иных" гарантиях безопасности Киеву

Фото: ТАСС/ЕРА/NIDAL SALJIC

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что существуют и "иные способы" обеспечить гарантии безопасности Киева после прекращения огня, кроме отправки европейских сил. Об этом он заявил на пресс-конференции в Приштине, которую транслировала пресс-служба НАТО.

"Это хорошо, что Франция и Великобритания приняли инициативу, что когда перемирие на Украине будет заключено, встанет вопрос о гарантиях безопасности. Один из возможных путей – это отправка европейских наземных сил на Украину, но и есть и другие способы это сделать", – подчеркнул генсек Альянса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не "надевать розовые очки" по поводу отказа США от поддержки Украины. По его словам, в настоящее время многие начали говорить о том, что США остановят поставки вооружения, а американский бизнесмен Илон Маск отключит свои системы связи на Украине.

Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие статьи 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя ей членства в Альянсе. Она подчеркнула, что справедливый мир требует четких гарантий безопасности, которые могут быть обеспечены в рамках НАТО и ЕС.

По мнению Мелони, использование статьи о коллективной обороне было бы гораздо более эффективным средством, чем отправка войск или миротворческих миссий ООН.

