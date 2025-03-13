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Европейские политики боятся "наказания" со стороны президента США Дональда Трампа, если он посчитает, что их военная помощь Украине мешает его мирному плану. Об этом пишет RT со ссылкой на газету Financial Times.

По словам неназванного европейского дипломата, вполне возможно, что в какой-то момент американцы начнут активно возражать против действий, которые они принимают.

Журналисты считают возможное увеличение поставок техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) от Евросоюза дискуссионным вопросом. По мнению авторов статьи, страны ЕС вряд ли смогут компенсировать помощь, которую оказывали США.

В свою очередь, агентство Associated Press считает, что Украина израсходовала все ракеты ATACMS. Источник агентства в администрации американского лидера рассказал, что США передали менее 40 таких ракет, запас которых закончился еще в конце января, передает радио КП.

При этом бывший глава министерства обороны США Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона ранее отмечали, что ATACMS поставляются в ограниченном количестве, а приоритет отдается другим видам вооружения.

Ранее Европейском парламенте спрогнозировали проигрыш действующего президента Украины Владимира Зеленского на выборах главы государства, если они все же состоятся. По мнению депутата ЕП от Словакии Любоша Благи, "Зеленский как политик мертв" и его уход является только вопросом времени.

