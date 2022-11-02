Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет

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45% россиян считают, что принимать решение о том, кто уйдет в декретный отпуск, должна каждая семья индивидуально. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные собственного опроса.

Свыше 15% респондентов считают, что взрослые должны поделить декретный отпуск между собой, так как это поможет родителям быстрее вжиться в новые роли. При этом пятая часть россиян по-прежнему выступает за то, что в первые годы жизни с ребенком должна находиться мать. 2% выразили мнение, что отцовский декрет поможет укрепить связь с новорожденным.

11% опрошенных полагают, что в декрет должен уходить тот, кто меньше зарабатывает, а еще 4% считают, что заниматься воспитанием ребенка обязан тот, кто больше этого хочет.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая рассказала, что в ГД приступили к работе над проектом закона о предоставлении декретного отпуска мужчинам. Она подчеркнула, что на сегодняшний день подобная практика широко распространена в других странах и ее следовало бы перенять и России.



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