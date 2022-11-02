Волынец оценила предложение ввести в РФ декретный отпуск для мужчин

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Многим российским семьям было бы удобнее разделить декретный отпуск между родителями, чтобы грамотно распределить обязанности и финансовую нагрузку, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Я поддерживаю данную инициативу. Сейчас законом предусмотрена возможность брать отпуск по уходу за ребенком отцу. Это решение принимается семьей самостоятельно и диктуется разными обстоятельствами. В первую очередь тем, чья занятость приносит больше денег. Однако жизненные обстоятельства могут измениться", – сказала она.

По словам Волынец, возможность разделения декретного отпуска между родителями должна быть закреплена на законодательном уровне. Таким образом, многие семьи смогут сохранить стабильное финансовое положение после рождения ребенка.

Кроме того, это важно для предотвращения бедности в семьях, добавила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и напомнила, что в настоящее время отпуск по уходу за ребенком может оформить только один родитель.

Волынец считает, что возможность поделить декретный отпуск может быть выгодна государству: семьям будет проще адаптироваться к изменениям на рынке труда и не просить о дополнительной социальной поддержке.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая сообщила, что в нижней палате парламента начали работать над законопроектом о предоставлении декретного отпуска мужчинам. Она отметила, что такая практика уже широко распространена в других странах и ее следовало бы перенять в России.



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